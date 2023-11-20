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أخبار مصر

وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل دعم التعاون

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيتو

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمنطقة الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

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 بنك الاستثمار الأوروبي

وأكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وأشار الوزير خلال اللقاء بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر ومشروعات الربط الكهربائي وخاصة الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

مشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان 

وأكد الوزير إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر  خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 42% بحلول 2030.

كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء وأيضا توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على أرض مصر.

وأشار الوزير إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة مع زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

ومن جانبها أشادت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة  في كافة المجالات

وأكدت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وأكدت على رغبة البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط.

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفي نهاية اللقاء أعربت عن أملها في دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي والمستقبلى.​

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الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بنك الإستثمار الأوروبى نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى بنك الاستثمار

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