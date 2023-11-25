السبت 25 نوفمبر 2023
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منوعات

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

هاري مستعد لنسيان
هاري مستعد لنسيان خلافه المستمر مع العائلة المالكة، فيتو

كشف كتاب جديد أن ميجان ماركل تقف بمثابة عقبة في طريق الصلح وعودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز.

وذكرت تقارير أن الأمير هاري مستعد لنسيان خلافه المستمر مع العائلة المالكة في محاولة أخيرة للمصالحة قبل حلول عيد الميلاد.

وحسب منشور فرنسي شارك مقتطفات جديدة من كتاب “أوميد سكوبي” الجديد “نهاية اللعبة”، فإن هاري صرح بأنه مستعد لنسيان خلافه مع العائلة المالكة.

صراعات ميجان داخل العائلة المالكة

وقد أعرب هاري، في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، عن أمله في أن يفهم أحباؤه يومًا ما، صراعات ميجان داخل العائلة المالكة، والتي أدت بدورها إلى رحيل الزوجين عن المملكة المتحدة.

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وأكد هاري أنه لم يتمكن من إيجاد أرضية مشتركة مع عائلته، وأنه تقبل فكرة أن الأمور لن تتغير أبدًا، خاصة مع شقيقه الذي يرفض بشكل قاطع التحدث معه حول هذا الموضوع.

ميجان ترفض العودة

ورغم من التقارير التي تفيد بأن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لعلاقة الأمير هاري ووالده الملك تشارلز، فقد ادعى “أوميد سكوبي” في كتابه، أن ميجان لا تريد أبدًا أن تطأ قدماها إنجلترا مرة أخرى. 

وفي السياق، كشف “أوميد سكوبي” في كتابه الجديد، عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور ميجان ماركل حفل تتويج الملك، حيث قال: إن ميجان لم تحضر لأنها رفضت الانخراط مرة أخرى في شؤون البلاط الملكي.

وريث متعطش للسلطة

يشار إلى أن كتاب “نهاية اللعبة”، لخص ما يحدث داخل العائلة المالكة بما يلي: ملك لا يحظى بشعبية، ووريث عرش متعطش للسلطة، وملكة مستعدة لبذل جهود خطيرة للحفاظ على صورتها، وأمير أُجبر على بدء حياة جديدة بعد أن خانته عائلته، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

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ميجان ماركل الامير هاري الملك تشارلز العائلة المالكة كتاب “أوميد سكوبي” الجديد “نهاية اللعبة” المملكة المتحدة

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