السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الحلبة الحصى، تعالج الحروق وتسهل الولادة وتقوى المناعة

فوائد الحلبة الحصى،
فوائد الحلبة الحصى، فيتو

فوائد الحلبة الحصى، الحلبة الحصى من الأعشاب الشهيرة التى يزداد الإقبال على تناولها فى فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء خاصة عند تقديمها مع العسل الأسود.

وفوائد الحلبة الحصى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية التى عرفت على مدار التاريخ، وتقدم الحلبة كمشروب علاجي لذيذ له عشاقه، وتدخل الحلبة فى صناعة بعض الأدوية.

القيمة الغذائية الموجودة في الحلبة الحصى 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحلبة الحصى من الأعشاب الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ والبروتينات والألياف.

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فوائد الحلبة الحصى، فيتو 

فوائد الحلبة الحصى للصحة 

واضاف السيد، أن من فوائد الحلبة الحصى:-

  • تساعد فى خفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم ما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
  • تساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.
  • تساعد فى علاج النحافة ونقص التغذية خاصة فى حالة تقديمها بالعسل أو تقديمها فى المفتقة أو ما تعرف بالحلبة المعقودة.
  • تنظم عملية الجهاز الهضمى وتطرد السموم من الجسم.
  • تغذى الشعر وتستخدم فى الوصفات الطبيعية التى تزيد من كثافة الشعر ولمعانه وعلاج مشاكل التقصف والتساقط.
  • تساعد فى إدرار لبن الأم المرضعة لتغذية الطفل الرضيع.
  • تعمل الحلبة في الحفاظ صحة الجلد حيث تقلل من التهاب الجلد، كما تساعد فى علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، وذلك من خلال طحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.
  • تستخدم فى علاج النحافة وقلة الوزن وليس كمشروب حارق للدهون.
  • مشروب الحلبة مشروب نسائى مهم لتغذيتهن، كما يسهل الولادة، فالحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.
  • مهمة فى علاج قرحة المعدة، لأنها تساعد فى تقوية بطانة.
  • تساعد في علاج أنيميا فقر الدم فى حالة تقديمها مع العسل الأسود، وذلك لأنها تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، لاحتوائها على الحديد وفيتامين k وحمض الفوليك.
  • تقوى مناعة الصغار والكبار لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.
  • فوائد الحلبة عديدة فى مجال التجميل فهي تعزز من جمال البشرة حيث تغذى البشرة وتزيد من نضارتها واشراقتها، وأيضا تستخدم فى الوصفات الطبيعية التى تقضى على جميع مشاكل البشرة.
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