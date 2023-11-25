فوائد اليانسون النجمي، يحمى من السرطان ويقوى المناعة ويساعد على الاسترخاء

فوائد اليانسون النجمي، اليانسون النجمى من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شكل جذاب ومميز ومذاق مختلف.

وفوائد اليانسون النجمي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم ويدخل فى صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن اليانسون النجمي من التوابل الشهيرة التى تختلف تماما عن اليانسون العادى، فهم متشابهان فى الاسم فقط، واليانسون، واليانسون النجمى يستخرج من شجرة دائمة الخضرة حيث يتم جمعه قبل نضجه ويجفف فى الشمس وله رائحة نفاذة ومذاق قوى.

Advertisements

أهمية اليانسون النجمي

واضاف السيد، أنه تم اكتشاف اليانسون النجمي فى الصين، وهو يدخل فى صناعة الأدوية، وذلك لخصائصه المميزة، وهناك أنواع عديدة من اليانسون النجمي ولكن يجب الحذر من وجود أنواع سامة منه مثل اليانسون اليابانى ولكن اليانسون الصينى آمن تماما وله قيمة غذائية عالية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في اليانسون النجمي

وتابع، أن اليانسون النجمي له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وهى سر من اسرار فوائده العلاجية العظيمة.

مخاطر اليانسون النجمي

وقال اخصائي التغذية العلاجية، إنه يجب تناول اليانسون النجمي بحذر وذلك لأنه يسبب التقلبات المزاجية واضطراب الهرمونات وكذلك قد يسبب الحساسية مثل الطفح الجلدي والحكة، واخيرا يتعارض مع أدوية السرطان والهرمونات، لذا يجب تناوله بحذر.

فوائد اليانسون النجمي، فيتو

فوائد اليانسون النجمي

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد اليانسون النجمي:-

يقاوم البكتيريا الضارة بالجسم والالتهابات، ويحفز نمو البكتيريا النافعة

يعزز صحة الجهاز الهضمي وينظم حركته ويساعد فى علاج عسر الهضم.

يفضى على الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد البكتيريا الضارة به ما يساعد على عمله باعلى كفاءة ويمنع الإصابة بالإمساك.

يعمل على مقاومة أمراض الشيخوخة خاصة عند النساء ويخفض أعراض انقطاع الطمث.

يدر حليب الأم المرضعة ويساعد فى تغذيتها.

يعالج اضطرابات الدورة الشهرية ويعمل على ادرار الطمث ما يقلل من أعراض آلام الدورة الشهرية.

يعزز من صحة الجلد ونعومته ويعمل على نضارة البشرة ومقاومة التجاعيد.

يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمقاومة الخلايا السرطانية، كما يساعد فى الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون.

يساعد على النوم الهادئ ويعمل على علاج اضطرابات النوم.

يساعد على تهدئة الأعصاب وقلة حدة التوتر والاسترخاء.

يساعد فى علاج الإنفلونزا سريعا فهو يدخل فى صناعة أدوية الإنفلونزا.

يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج التهاب الحلق والحمى وتخفيف حدة الالتهابات بالجسم.