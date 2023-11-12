الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

ثلاثي المقاولون العرب في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

ثلاثي المقاولون العرب؛
ثلاثي المقاولون العرب؛ فيتو

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر نوفمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وضم المنتخب الأولمبي ثلاثي المقاولون العرب محمد سيحا وزياد فرج وأحمد فوزي.

ويأتي هذا في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة للاعبين الصاعدين مع الفريق الأول. 

مخاطبة منتخبي غينيا والكونغو

وأرسل اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية خطابات رسمية إلى الاتحادين الغينى واتحاد الكونغو الديمقراطية، يعرض عليهما الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي المصري خلال التوقف الدولي في الفترة من 13 الـ 21 نوفمبر الجاري.

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وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي الغينى، نظرا لكون الأخير ينتظر خلال الفترة المقبلة مواجهة رابع قارة آسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن احتل المنتخب الغينى المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي فيتم تجهيزه من أجل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 ولم يتم تسريح لاعبيه عقب إخفاقه في التأهل للأولمبياد، خاصة أن الفريق اغلب قوامه من المحترفين.

خوض وديتين محليتين

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي الرد النهائي من المنتخبين الغينى والكونغولي، وفي حال لم يحضر الي القاهرة، فإن الجهاز الفني قد يتجه لخوض وديتين محليتين.

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها في معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمعسكر نوفمبر

خطة ميكالي في معسكر نوفمبر بعد اعتذارات المنتخبات عن مواجهة المنتخب الأولمبي

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