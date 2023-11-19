الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

إصابة حسام عبد المجيد في تدريبات المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، واصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليومية تدريباته فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات اليوم التى شهدت هطول الأمطار.
 

إصابة حسام عبد المجيد

وشهد مران اليوم إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه. 

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي.. ورافق اللاعب لإجراء الاشعة كل من: د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، واحمد شوقي أخصائي التدليك.
 

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تعديل موعد مران المنتخب الأولمبي

على صعيد متصل قرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي اليوم حيث بدأه مبكرا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم.

الجهاز المعاون لميكالي

وتجدر الإشارة أن الجهاز المعاون لميكالي يضم كلا من: تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود.ليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد أحمد عبد الحكيم  وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

زيادة الفاعلية الهجومية للفريق

ويسعى ميكالي خلال التدريبات التى يستضيفها ملعب نادى النادى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لزيادة الفاعلية الهجومية، وكيفية الوصول إلى مرمي المنافس من أقصر طريق، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، وتعليمات حول كيفية  استعادة الكرة من المنافس بشكل سريع.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

واستدعى الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر للفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق. 

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

 

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

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