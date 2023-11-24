نانسي عجرم تنشر صورا مع كريستيانو رونالدو وجورجينا من موسم الرياض

نانسي عجرم، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا لها برفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

جاء ذلك خلال مشاركة نانسي عجرم في فعاليات موسم الرياض، حيث شاركت مؤخرا في حفل روائع بليغ حمدي.

حفل روائع بليغ حمدي

وشاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا بحفل ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

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وقدمت نانسي باقة من روائع بليغ حمدي، إذ تغنت بـ العيون السود والأغنية الشهير “أنا بعشقك” وسط تفاعل جماهيري.

وعلقت على الحفل بــ: ليلة بألف ليلة وليلة مع الإحساس والحب وحين نتحدث عن الحب نتحدث عن بليغ حمدي.

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