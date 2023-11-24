الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تنشر صورا مع كريستيانو رونالدو وجورجينا من موسم الرياض

نانسي عجرم مع رونالدو
نانسي عجرم مع رونالدو وجورجينا، فيتو

نانسي عجرم، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورا لها برفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وصديقته جورجينا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

جاء ذلك خلال مشاركة نانسي عجرم في فعاليات موسم الرياض، حيث شاركت مؤخرا في حفل روائع بليغ حمدي.

حفل روائع بليغ حمدي

 

وشاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا بحفل ليلة روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

Advertisements

 

وقدمت نانسي باقة من روائع بليغ حمدي، إذ تغنت بـ العيون السود والأغنية الشهير  “أنا بعشقك” وسط تفاعل جماهيري.  

 

وعلقت على الحفل بــ: ليلة بألف ليلة وليلة مع الإحساس والحب وحين نتحدث عن الحب نتحدث عن بليغ حمدي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

 

نانسي عجرم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كريستيانو رونالدو فعاليات موسم الرياض اخبار الفن

مواد متعلقة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة التونسي كريستو لاعب النادي الأهلي ومدة غيابه

حماس بعد تبادل الأسرى: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من الاجتياح البري لـ غزة

بايدن يشكر الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة وصفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية (فيديو)

بسبب الرياح المثيرة للأتربة، انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم وأخت الأسرى.. من هي حنان البرغوثي المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية