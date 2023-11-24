أحمد جلال عبد القوي يكشف حقيقة دخوله مركزا للعلاج من الإدمان

كشف الفنان أحمد جلال عبد القوي عن دخوله أحد مراكز إعادة التأهيل لعلاجه من إدمان المخدرات، مؤكدا أنه أقدم علي هذه الخطوة من أجل إصلاح نفسه.

و قال أحمد جلال عبد القوي:"إن دخوله أحد مراكز التأهيل من أجل علاجه من الإدمان لا يعيبه مطلقا بل بالعكس شجاعة منه.

أحمد جلال عبد القوي

و أضاف “عبد القوي” من خلال “إنستجرام”:" وحتي لو ماشتغلتش دا فكفاية أإني أصلح من نفسي وشكرا.

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أعمال أحمد جلال عبد القوي

الفنان أحمد جلال عبد القوي هو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي ، وبدأ مشواره الفني في عام 1997 من خلال ظهوره في مسلسل حياة الجوهري، بالإضافة إلي أنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية الكبيرة مثل مسلسل حديث والمساء، وكذا مسلسل والليل وآخره.

وأستطاع أحمد جلال عبد القوي أن يخطف أنظار من حوله بعد مشاركته في مسلسل حضرة المتهم أبي مع نور الشريف عام 2006.

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