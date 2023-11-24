الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أبرزهم شيرين وأحمد سعد، نجوم حفل روائع السنباطي في السعودية

نجوم حفل روائع السنباطي،
نجوم حفل روائع السنباطي، فيتو

 رياض السنباطي ، تنظم المملكة العربية السعودية حفلا غنائيا كبيرا يضم باقة من ألمع النجوم بعنوان “روائع السنباطي" ومن المقرر إقامة الحفل يوم 30 نوفمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم.

ويضم حفل روائع السنباطي كلا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم  ومي فاروق وصابر الرباعي  وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.

وقررت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي طرح تذاكر الحفل يوم 25 نوفمبر الجاري علي الموقع الإليكتروني.

Advertisements

الموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين، ملأ الدنيا بألحانه سنوات طويلة حتى رحل في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1981.

ولد رياض السنباطى عام 1906 وعمل في مهنة النجارة والتنجيد، ولكن حبه للموسيقى طغى على أي عمل يقوم به، أصيب وهو في التاسعة من عمره بمرض في عينه، أحال بينه وبين الاستمرار في الدراسة، وقد أفاده ذلك حيث اهتم والده بالتركيز على تعليمه قواعد الموسيقى وإيقاعاتها بعدما لمس الحس الفني لديه حيث اصطحبه معه في الأفراح حتى أصبح مطرب فرقة والده الأول ولقب بـ بلبل المنصورة.

بدأ مشواره أستاذا 

بتشجيع من والده تقدم رياض السنباطى بطلب لمعهد فؤاد الأول ـ الموسيقى العربية حاليا ـ ليدرس فيه، إلا أن أعضاء لجنة التقييم أصيبوا بحالة من الذهول، حيث كانت قدراته أكبر من أن يكون طالبًا لذا فقد أصدروا قرارهم بتعيينه في المعهد أستاذا لآلة العود والأداء، فبدأ مشواره الموسيقى كعازف في حفلات المعهد، انتقل بعدها إلى التلحين المنفرد.

حصل السنباطي على جائزة أحسن موسيقى من "اليونسكو" التي قالت عنه "إنه استطاع بالموسيقى التي قدمها التأثير على منطقة لها تاريخها الحضارى" فكان الموسيقار العربى الوحيد الذى حصل عليها، بعد أن رشحه الموسيقار التونسى صالح المهدى لها الذى رد على رسالة عبد الوهاب بأنه لا يوجد عربي واحد لا يعترف بأثر موسيقى السنباطى على الموسيقى العربية، كما صنفه المجلس الدولى للموسيقى بباريس ضمن أفضل 100 موسيقى في العالم. 

وسام الاستحقاق من جمال عبد الناصر 

المرة الوحيدة التي حضرها رياض السنباطى مع أم كلثوم على المسرح يقود فرقته الموسيقية كانت في حضور الرئيس جمال عبد الناصر وغنت أم كلثوم أغنية " طوف وشوف " فمنحه عبد الناصر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وأعطاه "السادات" بعد ذلك الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون وجائزة الدولة التقديرية في الفنون.

حبيب قلبى بطل وحيد فى السينما 

ظهر رياض السنباطى في السينما ثلاث مرات فقط، الأولى في فيلم "الوردة البيضا" مع عبد الوهاب، وكان دوره نصف دقيقة فقط والثانية فيلم "حلم الشباب"، والثالثة في فيلم "حبيب قلبى" بطلا مع هدى سلطان، وعلق على قلة أفلامه بقوله:لم أجد نفسي في التمثيل فاللحن هو عالمي. 
 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رياض السنباطي الموسيقار السنباطي الملحن رياض السنباطي شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة التونسي كريستو لاعب النادي الأهلي ومدة غيابه

حماس بعد تبادل الأسرى: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من الاجتياح البري لـ غزة

بايدن يشكر الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة وصفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية (فيديو)

بسبب الرياح المثيرة للأتربة، انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أم وأخت الأسرى.. من هي حنان البرغوثي المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية