الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

زيارة عدد من ممثلي شركات السياحة البرازيلية إلى المقصد السياحي المصري

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

التقى أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسيلفانا سعيد مسئول المكتب المركزي لدول أمريكا اللاتينية بالهيئة بعدد ٣٥ من ممثلي شركات السياحة البرازيلية وذلك خلال زيارتهم لمصر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية الواعدة والتي من بينها أسواق أمريكا اللاتينية ولاسيما السوق البرازيلي.

Advertisements

زيارة عدد من ممثلي شركات السياحة البرازيلية إلى المقصد السياحي المصري

وقد جاءت هذه الزيارة بهدف تعرف المشاركين بها على المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية بالإضافة إلى ما يذخر به المقصد السياحي المصري من أماكن سياحية وأثرية وأنشطة سياحية مختلفة يمكن ممارستها خلال زيارته.

وخلال اللقاء، ألقى أحمد علي الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة والتي من بينها الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبًا والذي سيكون من أهم المزارات السياحية لدى السائح الذي لديه شغف بالتراث والحضارة المصرية العريقة مثل السائح البرازيلي.

كما استعرض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

كما ثمنت Andresa Araujo رئيس مجلس إدارة أحد منظمي الرحلات البرازيليين على الدور التي تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في كافة المحافل الدولية للترويج للمقصد السياحي المصري، معربة عن تمنياتها  بسرعة تدشين خط الطيران المباشر القاهرة- ساو باولو في القريب العاجل والذي سيساهم في زيادة الحركة السياحية ليس من دولة البرازيل فقط ولكن من قارة أمريكا اللاتينية بكاملها.

وقد تضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تم خلالها زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من القاهرة والغردقة والإسكندرية بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر.

وقد أعرب المشاركون في الزيارة عن إعجابهم بما شاهدوه خلالها من مقومات سياحية وبالتنوع والثراء الذي يتميز به المقصد السياحي المصري.

شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد سكن الحجاج بالسعودية

السياحة: آخر موعد لتسجيل المواطنين لقرعة الحج 4 يناير المقبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأسواق السياحية السياحة البرازيلية السوق البرازيلي المصرية العامة للتنشيط السياحي المقاصد السياحية المقصد السياحي المصري شركات السياحة

مواد متعلقة

شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد سكن الحجاج بالسعودية

السياحة: آخر موعد لتسجيل المواطنين لقرعة الحج 4 يناير المقبل

السياحة تكشف تفاصيل جديدة عن قرعة الحج.. شروط خاصة للشركات لتنفيذ رحلات البري.. وحالات معينة للتنازل والاستبدال

الأكثر قراءة

تقارير تونسية تكشف النقاب عن مفاوضات الأهلي مع خليفة "معلول"

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

شباب بلوزداد يفوز 3-0 على يانج أفريكانز ويتصدر مجموعة الأهلي مؤقتا

أخبار الرياضة اليوم.. كولر يعلن قائمة الأهلي.. صلاح يعترف بقوة السيتي.. وإصابة موديست وكريستو تضرب صفوف الأحمر

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

فيلم وش× وش يتخطى 35 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري

أخبار الفن اليوم: هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي.. وتغريم الشركة المنتجة لـ "بطن الحوت" 100 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

المزيد
الجريدة الرسمية