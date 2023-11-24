التقى أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسيلفانا سعيد مسئول المكتب المركزي لدول أمريكا اللاتينية بالهيئة بعدد ٣٥ من ممثلي شركات السياحة البرازيلية وذلك خلال زيارتهم لمصر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية الواعدة والتي من بينها أسواق أمريكا اللاتينية ولاسيما السوق البرازيلي.

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زيارة عدد من ممثلي شركات السياحة البرازيلية إلى المقصد السياحي المصري

وقد جاءت هذه الزيارة بهدف تعرف المشاركين بها على المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية بالإضافة إلى ما يذخر به المقصد السياحي المصري من أماكن سياحية وأثرية وأنشطة سياحية مختلفة يمكن ممارستها خلال زيارته.

وخلال اللقاء، ألقى أحمد علي الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة والتي من بينها الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبًا والذي سيكون من أهم المزارات السياحية لدى السائح الذي لديه شغف بالتراث والحضارة المصرية العريقة مثل السائح البرازيلي.

كما استعرض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

كما ثمنت Andresa Araujo رئيس مجلس إدارة أحد منظمي الرحلات البرازيليين على الدور التي تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في كافة المحافل الدولية للترويج للمقصد السياحي المصري، معربة عن تمنياتها بسرعة تدشين خط الطيران المباشر القاهرة- ساو باولو في القريب العاجل والذي سيساهم في زيادة الحركة السياحية ليس من دولة البرازيل فقط ولكن من قارة أمريكا اللاتينية بكاملها.

وقد تضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تم خلالها زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من القاهرة والغردقة والإسكندرية بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر.

وقد أعرب المشاركون في الزيارة عن إعجابهم بما شاهدوه خلالها من مقومات سياحية وبالتنوع والثراء الذي يتميز به المقصد السياحي المصري.