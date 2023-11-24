اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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وجاءت أبرز شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد سكن الحجاج بالسعودية كالتالي:

- تتولى لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تقدمت به شركة السياحة والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وتحرير نموذج إلكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانيا،ً وفيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقا لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج الكتروني للمطابقة جديد وفقًا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفى كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الالكتروني السعودي.

- السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة علي المسار الإلكتروني دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة وتفويض الغرفة في ذلك شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية.

- يتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 مترا، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبرى.

- أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكي، بالإضافة إلي المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

- أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 مترا من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

أسعار برامج الحج السياحي

وتضمنت ضوابط الحج للعام القادم تحديد أسعار برامج الحج السياحي بحيث تصل إلى 450 ألف جنيه لبرنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترًا، و390 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم صف ثاني من 250 إلى 1250 مترًا وذلك بدون أسعار تذاكر الطيران وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة من التأشيرات المخصصة للحج السياحي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن نتيجة قرعة الحج السياحي للعام الجاري في الـ6 من شهر يناير لعام 2024 واختيار الفائزين بالقرعة.

كما تضمنت الضوابط تحديد أسعار البرنامج

الاقتصادي طيران بأسعار 260 ألف جنيه موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا وذلك بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا وحتى 750 مترًا بسعر 226 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران، وسعر البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 مترًا بسعر 230 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران أيضا، وذلك بإجمالي 13 ألف تأشيرة.

أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري

كما حددت الضوابط أسعار البرنامج البري تحسين 4 أو 5 جنوم من بعد مسافة 250 مترًا 191 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري تحسين 5 نجوم بسعر 195 ألف جنيه، وسعر البرنامج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترًا بسعر 225 ألف جنيه وذلك بإجمالي 6 آلاف تأشيرة.

وتضمنت ضوابط الحج السياحي ايضا أبرز الشروط لقبول الراغبين في المنافسة على تأشيرات الحج السياحي وهي:

-أن لا يقل المتقدم لحجز برامج الحج عن 25 عامًا.

-أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن عام.

- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين CODE QR على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، ويعتمد فى تحديد شرط السن واحتساب صلاحية جوازات السفر من ⅓/2024.

- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.

وحددت الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي المبالغ المطلوبة من المواطنين لجدية حجز تأشيرات الحج السياحي والبالغ عددها 23 ألف تأشيرة خلال العام الجاري كالتالي:

- 60 ألف جنيه جدية حجز للبرامج 5 نجوم.

- 20 ألف جنيه للبرامج الاقتصادي والبري.

- مبلغ 100 جنيه لا ترد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج.