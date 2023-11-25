اليوم، قوافل مائية شاملة بمدينة الحوامدية والبدرشين بالجيزة

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، قوافل مائية شاملة بمدينة الحوامدية اليوم السبت؛ لتقديم التوعية للمواطنين بترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الحوامدية.



وأشار المهندس منصور بدوي، إلى تنوع فعاليات القافلة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.



ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى قيام فريق التوعية بتنفيذ حملات طرق أبواب لحث ربات الأسر بالمنازل على أهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال إتباع السلوكيات الصحيحة، وتجنب السلوكيات الخاطئة، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتوعية بمخاطر إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتأثيرها في تكرار الطفوحات.

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تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى

كما تضمنت الإجراءات أيضًا، تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبعضها البعض، وتفعيل خطط التدخل للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات في الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المروري، وتسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار، وحصر معدات شركات القطاع الخاص العاملة بالمدن الجديدة، لاستخدامها عند الضرورة، والتنبيه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بخطة الاستعداد والتجهيزات اللازمة (المعدات وأماكن تواجدها، والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، وأسماء السائقين وأرقام هواتفهم وأماكن مبيتهم، وأماكن تواجد العربات والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، وغيرها من الاستعدادات اللازمة).

وزير الإسكان

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، استمع إلى مداخلات مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركاتها التابعة، عن استعدادهم للتعامل مع مياه الأمطار خلال الشتاء المقبل، مؤكدًا ضرورة الاستعداد التام، لمواجهة أي طارئ في أسرع وقت، بأعلى كفاءة ممكنة فى إدارة الأزمات والتعامل معها.