الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إزالة محل تجاري مخالف داخل شقة سكنية في امبابة

ازالة محل تجاري مخالف
ازالة محل تجاري مخالف في امبابة، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى واردة من أحد المواطنين بحي إمبابة، يتضرر فيها من قيام مالك الشقة الكائنة بالدور الأرضي بأعمال هدم وتكسير بالشقة القاطن بها،  بغرض تحويلها من النشاط السكني إلى النشاط التجاري بالمخالفة.


على الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي إمبابة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية، للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


وقامت محافظة الجيزة من خلال مسئولي الحي بإزالة المخالفة وإلزام المخالف بإعادة بناء الحوائط ورد الشيء لأصله، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار ذلك مجددا.

Advertisements


إزالة مبان مخالفة بالحوامدية 

 

كما أزال مسئولو مدينة الحوامدية  صب سقف بالدور الأول بعد الأرضي على مساحة حوالي ٨٠ م  بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس، من خلال حملة إزالات مكبرة أسفرت أيضا عن  إزالة صب سقف بالدور الثاني بعد الأرضي لمخالفة الرخصة وبناء الثاني بعد الأرضي علي مساحة حوالي ١٠٠ م بزاوية أبو مسلم ، وإزالة بناء عشوائي بالمهد  بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد علي حوالي ٤٠ م بنزلة الأشطر وإزالة بناء عشوائي بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

رفع السيارات المتهالكة المتعدية

 

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق.

 


قطاع إشغالات المنيرة

 

شن مسؤولو قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة عدد 250 إشغالا ثابتا أو متحركا.
كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور
حملة تموينية مكبرة بمحافظة الجيزة
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر جنح عدم إعلان أسعار للأنشطة، و٥ محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر جنح غلق تموين، محضر جنح غلق مستودع بوتاجاز.

 

وكانت مديرية التموين بمحافظة الجيزة ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء من خلال حملة تمت برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل جامبو محملة بعدد 188 شيكارات دقيق بلدى مدعم حملة من الدقيق البلدى المدعم وبالفحص تبين وجود عدد فواتير بحوزة السائق مستلمة من المطحن بكميات أكثر من الكميات المضبوطة  بمجلس مدينة كرداسة.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الاتفاق يتقدم بهدف نظيف علي اتحاد جدة في الشوط الأول

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة السوق السوداء إمبابة بولاق الدكرور حي امبابة حي شمال الجيزة حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة

مواد متعلقة

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

تعرف على نظام تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا للكبار

أعراض الكبد الدهني وأسباب الإصابة به

4 شروط لخريجي الجامعات للحصول على 100 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين

الأكثر قراءة

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن "حورية" راقصة الساحل الشرير

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

أول صور للأسرى الإسرائيليين بعد تسليمهم للصليب الأحمر

نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

بدء إجراءات الفحص الطبي للأسرى الإسرائيلين الذين تسلمتهم مصر

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

49 يوما من العدوان.. مأساة حرب غزة في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية