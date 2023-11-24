الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

الاتفاق يتقدم بهدف نظيف علي اتحاد جدة في الشوط الأول

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي، انتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق علي اتحاد جدة، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي تقام في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

أحداث الشوط الأول 

تقدم الهولندي فينالدوم بالهدف الأول لفريق الاتفاق في الدقيقة 41 

وتصدت العارضة لكرة جاك هندري ومنع القائم الاتفاق من هدف ثاني 

في شوط غاب عنه الجانب الهجومي لفريق الاتحاد 

 

وجاء تشكيل اتحاد جدة علي النحو التالي: 

تشكيل اتحاد جدة 

وسيبدأ جياردو المباراة بتشكيل مكون من: مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينهو، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.
وسيجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد الله المعيوف، عمر هوساوي، مروان الصحفي، أسامة المرمش، عبدالرحمن العبود، طلال حاجي، هارون كمارا، صالح العمري.

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عودة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قد قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

واستبعد الجهاز الفني السابق لاتحاد جدة بقيادة نونو سانتو، مواطنه جوتا من حساباته الخاصة بالدوري لأسباب فنية، قبل أن يعيده للمشاركة في المباريات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة  اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

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اتحاد جدة الاتفاق الدوري السعودي دوري روشن السعودي عودة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة

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