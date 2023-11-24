السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جولة تفقدية بمحافظة الجيزة عدد من المواطنين حيث دار حوار ودي بين الرئيس والمواطن.

وحرص الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته وسأل الرئيس المواطن: مش عاوز حاجة..شغال إيه وبتقبض أد إيه؟.. وأجاب المواطن: شغال سواق وبدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة.. وساكن في البساتين.

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وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة عددا من شوارع محافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وكان الرئيس السيسي استقبل بقصر الاتحادية كلا من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.

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