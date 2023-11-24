القاهرة الإخبارية: استعداد معبر رفح لاستقبال الرهائن بغزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

أكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الرهائن الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تزامنا مع دخول الهدنة بين حركة حماس وجيش الاحتلال حيز التنفيذ.

واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

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