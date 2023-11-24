إيران: وقف إطلاق النار في غزة هزيمة مطلقة لنتنياهو

قال مستشار الشؤون السياسية للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار، الذي بدأ صباحا في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، يعتبر فشلا كاملا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف شمخاني، عبر حسابه على موقع "إكس": "حماس لم تدمر، وثابتة على مواقفها، وبنيتها التحتية لا تزال فعالة خاصة الأنفاق؛ والأسرى لم يفرج عنهم، بل سيتم تبادلهم".

الإبادة الجماعية لقطاع غزة لم تتحقق

وتابع: "أهداف نتنياهو، المعلنة بعد 50 يوما من الإبادة الجماعية العنصرية، لم تتحقق؛ وذلك هزيمة مطلقة".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

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وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

انتصار المقاومة الفلسطينية على إسرائيل

من ناحيته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، إن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبحت مثار فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليقبل بالاتفاق لولا خسائره في الميدان.

وأضاف: الأمين العام لـ حركة الجهاد الإسلامي: "علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه لأنه لن يتوقف، وسنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم"، مشددا على أنه لن يخرج بقية أسرى جيش الاحتلال من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا.