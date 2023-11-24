طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، مميزة ولا تقاوم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، الكبدة الإسكندراني من طرق تقديم الكبدة المميزة التي اشتهر بها أهالي الإسكندرية.

وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني.

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني:-

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح متوسطة

نصف كوب عصير ليمون

5 فصوص ثوم مفروم

رشة كمون

رشة كسبرة جافة

ملح

فلفل اسود

رشة بهارات لحم

زيت غزير

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:-

نحضر الكبدة ونضعها فى بولة عميقة ونضيف لها مكونات التتبيلة ونقلب جيدا.

نترك الكبدة فى التتبيلة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها زيت غزير.

نترك الزيت يسخن جيدا، ثم نضيف الكبدة مباشرة.

نقلب جيدا وسريعا لمدة 3 دقائق حتى تمام نضج الكبدة.

ثم ننشل الكبدة من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم مع عصير الليمون والفلفل الحار والخبز الأسمر، ويمكن إضافة سلطة الطحينة حسب الرغبة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، فيتو

ولعمل الكبدة البلدي

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مكونات عمل الكبدة البلدي:-

نصف كيلو كبدة بلدي مقطعة شرائح ويفضل تقطيعها عند الجزار

التتبيلة

عصير ليمون

ملعقة صغيرة خل

ملعقة ثوم مفروم

رشة كسبرة جافة

رشة كمون

رشة ملح

للكبدة

ربع كيلو بصل مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل أخضر رومي أو حار حسب الرغبة مقطع مكعبات صغيرة

ملح

فلفل أسود

كمونبهارات لحم

زيت

طريقة عمل الكبدة البلدي:-

-نغسل الكبدة أولا بالخل ونصفيها جيدا.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونخلطها معا جيدا.

- نضيف الكبدة إلى التتبيلة ونتركها بها لمدة ساعة.

- بعدها نحضر حلة على النار ونشوح البصل في الزيت، ونضيف له الفلفل ونقلب جيدا حتى يذبلان قليلا.

- نضيف الكبدة بعد تتبيلها، ونقلب حتى يتغير لونها.

- بعدها نتبل الكبدة بالتوابل التي ذكرناها بالأعلى ونقلب.

- نترك الكبدة على النار الهادئة لمدة 7 دقائق.

- نرفع الكبدة من على النار وتقدم ساخنة مع الخبز والطحينة والسلطة الخضراء.

والكبدة من اللحوم الحمراء التي لها قيمة غذائية عالية، لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والبروتين ومضادات الأكسدة، ما يجعل تناولها مهم وضروري خاصة لمرضى أنيميا فقر الدم.

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