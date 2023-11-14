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صحة ومرأة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في البيت باحترافية

طريقة الكبدة الاسكندراني،
طريقة الكبدة الاسكندراني، فيتو

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، من طرق الأكلات المصرية الشعبية التي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها في البيت، بدلا من أن تشتريها جاهزة، للتوفير في الميزانية من جهة، وللحفاظ على صحة أفراد الأسرة من جهة أخرى، وتحاول كل ست بيت أن تصل لأسرار عمل الكبدة الاسكندراني زي الجاهزة؛ لأنه من المتعارف عليه أن الكبد الإسكندراني التي تباع في المحلات وعلى عربيات الكبدة لها طعم مميز، من الصعب تحقيقه في الكبدة الاسكندراني التي تطهى في البيت.

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وتعد الكبدة الاسكندراني من الأكلات التي تشتهر بها مدينة الاسكندرية، وهي إحدى طرق طهي الكبدة البقري أو الجاموسي، وتشتهر طريقة عمل الكبدة الاسكندراني التي تقدمها العربيات المخصصة لطهيها وكذلك المحلات؛ بطعمها المميز ورائحة الثوم والتوابل النفاذة التي تتصاعد منها، والتي مهما أجادت ستات البيوت عملها، لا تكون كالجاهزة.

 

سر طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي الجاهزة

 

وتعتمد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

ونقدم طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في على عربيات الكبدة، ومحلات الكبدة، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة في البيت، وسينبهر أفراد أسرتك من طعمها.

 

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني

 

نصف كيلو من الكبدة الاسكندراني "مقطعة عصافيري"

ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الخل

ملح – كمون

قليل من الزيت.

 

الكبدة الاسكندراني

 

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
 

تحضر الخلطة السرية لعمل الكبدة الاسكندراني، والتي تتميز بها محلات الكبدة وعربيات الكبدة، وهي عن طريق مزج كمية الخل مع الكسبرة والثوم.

تسخن صينية الطهي على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت جيدا تضاف خلطة الخل مع الثوم والكسبرة، مع التقليب السريع.

ثم نضيف بعد ذلك الكبدة الاسكندراني، مع التقليب المستمر، على أن نتكون النار عالية، مع التشويح المستمر للكبدة الاسكندراني.

نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم نبدأ بعد ذلك في إضافة الفلفل الرومي المقطع، مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الملح قرب نضج الكبدة الاسكندراني، ثم نضيف بعد ذلك الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.

هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الاسكندراني زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشراءها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة اخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربيات وفي محلات الكبدة الشهيرة.

كما يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.

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