الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء في مصر بخصومات تصل لـ 70%.. غرفة القاهرة: المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع في مصر وتوفير البديل للمستورد

عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، فيتو

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، انطلقت فعاليات الجمعة البيضاء اليوم في الأسواق المصرية، سواء في المحال التجارية أو على المتاجر الإلكترونية، بخصومات تتراوح من 10 إلى 70 % على منتجات مختلفة في قطاعات عدة.

الجمعة البيضاء تنطلق في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام

وتنطلق فعاليات الجمعة البيضاء من كل عام في الجمعة الأخير من شهر نوفمبر، التي تقدم المحال التجارية خصومات وعروض على جميع السلع منها الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل، وحتى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، إضافة إلى تقديم سلاسل غذائية عروض على منتجاتها حتى الغذائية.

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فما هي استعدادات المحال التجارية لفعاليات الجمعة البيضاء فضلًا عن نسب الخصومات المقدمة، ومتى ستبدأ عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر؟

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، فيتو

الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة 

في البداية؛ أكد شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة، إن الجمعة البيضاء أصبحت من المواسم الرئيسية المتواجدة على الساحة التجارية بقوة على مدار السنوات السابقة، قائلًا: أراهن دائمًا على ذكاء المستهلك المصري في معرفة جدية عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء.

أسباب دفعت المحال التجارية للمشاركة في تخفيضات الجمعة البيضاء

وتابع: نؤكد دائمًا بأن التاجر المصرى يعلم جيدًا الفترات التى يقبل عليها المستهلك بقوة، وعليه يشارك في جميع الفعاليات والمواسم الرئيسية وغيرها، فالحالة التي عليها الأسواق من هدوء نسبي منذ دخول المدارس يحتم على التاجر المصرى والمحلات التجارية والمصانع تقديم عروض وتخفيضات خلال الجمعة البيضاء؛ منها ما ظهر فى الأسواق بالفعل مع نهاية الأسبوع الماضي، وأخرى تظهر هذا الاسبوع.

 شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فيتو

خصومات وعروض الجمعة البيضاء متفاوتة في المحال التجارية

وعن أسباب تفاوت خصومات وعروض الجمعة البيضاء، أوضح أنه حسب البضائع الموجودة فى كل مؤسسة يتم تحديد نسبة الخصومات والعروض، إضافة إلى المدة التي سيقدم فيها العروض ليوم واحد أو مد الفترة.

 السوق المحلي سيشهد نسب خصم حقيقية وفعلية خلال الأيام القادمة

 وأضاف أن السوق المحلي سيشهد  نسب خصم حقيقية وفعلية خلال الأيام القادمة، لأن التعاون بين التاجر المصرى والمستهلك النهائى أصبح حتميًا لاحتياج كل منهما للآخر ويتشاركان لدفع دورة عجلة الإنتاج.

السعي لتقديم خدمات وسلع بجودة عالية وسعر مناسب

وشدد «يحيى» على أن غرفة القاهرة تسعى بأكثر من طريقة على التوعية وإبراز الجانب المضئ فى شخصية التاجر المصرى والإحساس الوطنى لديه خاصة أثناء الظروف الاستثنائية.

وقال: إنه دائمًا غرفة القاهرة نسعى بأن يصب التعاون فى مصلحة المستهلك النهائى لأنه هو الهدف الرئيسى الذى نسعى لتقديم الخدمات إليه على صعيد السلع وجودتها وأسعارها، لأنه بدون مستهلك لن تكون هناك تجارة أو صناعة.

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، فيتو

المحال التجارية تتسابق في إعلاء شعار صنع في مصر وتوفير البديل للمستورد

وأشار إلى أن المحلات استعدت للموسم الشتوي بطرح المنتجات الشتوية، التي بدأت فى الظهور فى الأسواق منذ بداية شهر نوڤمبر الجاري، حيث تتسابق المؤسسات التجارية فى إعلاء شعار صنع فى مصر، وأن توفر للمستهلك النهائي البديل عن المستورد بسعر مناسب وجودة عالية.

المحال التجارية استعدت للمشاركة في عروض الجمعة البيضاء بنسب تخفيضات كبيرة هذا العام

وفي نفس السياق، تقول سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن المحال التجارية استعدت في قطاعات عدة لهذا اليوم بتخفيضات كبيرة، ومحلات الملابس بدأت عروضها قبل بدء يوم الجمعة البيضاء، بتقديم عروض وتخفيضات على المنتجات، والترويج لوجود عروض وتخفيضات بالتزامن مع فعاليات الجمعة البيضاء، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، فيتو

تخفيضات تصل لـ 70% خلال الجمعة البيضاء ومحال قررت مد فترة العروض والخصومات 

وأشارت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة،  إلى أن المحلات تقدم تخفيضات خلال الجمعة البيضاء تصل لـ 70%، بالرغم من أننا في بداية الموسم الشتوي، وهناك محلات قررت مد فترة التخفيضات على الملابس من 3 أيام إلى أسبوع بعد انتهاء الجمعة البيضاء، بهدف زيادة المبيعات.

قطاع الملابس أكثر القطاعات مشاركة في عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء

وأوضحت أن معظم المشاركين في تخفيضات الجمعة البيضاء بدأوا قبل الجمعة البيضاء، وأكثر القطاعات تقديمًا للعروض وتخفيضات الجمعة البيضاء هم قطاع الملابس، إلى جانب الأحذية ومنتجات أخرى بدأت تقديم عروض لتحريك السوق، وإنعاش المبيعات.

طرح الملابس الشتوي والموديلات الجديدة لموسم 2024

وأضافت أن محلات الملابس بدأت في طرح الملابس الشتوي، ومع  يوم الجمعة البيضاء طرحت المحال التجارية  «الكوليكشن الشتوي» موديلاتها الجديدة لموسم شتاء 2024.

 

عروض الجمعة البيضاء 2023 في مصر، فيتو

توقعات بحدوث انتعاشة في مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء

وتوقعت حدوث انتعاشة في حركة مبيعات الملابس الجاهزة مع فعاليات الجمعة البيضاء، خاصة وأن خلال فترة الخريف لا يوجد إقبال على شراء الملابس، وعليه يعاني قطاع الملابس من قلة المبيعات، إذ تعد فترة تبديل ما بين الصيف والشتاء.

 أصحاب محلات الملابس لديهم تفاؤل كبير بأن تكون الجمعة البيضاء بداية موسم جيدة

وأضافت أن أصحاب محلات الملابس لديهم تفاؤل كبير في أن تكون الجمعة البيضاء بداية موسم جيدة، بالتزامن مع الاستعداد لسلسة أعياد منها احتفالات رأس العام والكريسماس أو عيد الميلاد المجيد.

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق عبر الإنترنت

وعلى صعيد آخر، كثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لبيع السلع بأزيد من السعر أو الترويج لإعلانات وعروض وهمية في تخفيضات الـ Black Friday  أو الجمعة البيضاء، لمواجهة حالات الخداع المستمرة التي يتعرض لها المواطنين، بسبب العروض الوهمية نتيجة استغلال البعض  لـ تخفيضات الجمعة البيضاء، والإعلان عن أسعار وهمية، أو سلع بمواصفات مختلفة عن المواصفات الأصلية بهدف التسويق.

 جهاز حماية المستهلك توضح وسائل الحذر عند التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، فيتو

أرقام تقديم شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوى بشأن العروض الوهمية للجمعة البيضاء عن طريق الإنترنت، وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588

2 - إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

 

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الجمعة البيضاء.. وسائل تحميك من العروض الوهمية والاحتيال الإلكتروني.. وجهاز حماية المستهلك يحدد 10 نصائح لتجنب فخ السلع المضروبة

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