توقعات بانتعاش مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء.. الشعبة توضح أسباب ارتفاع الأسعار، وسعر الجاكيت يبدأ من 1300 جنيه

أسعار الملابس الجاهزة خلال الموسم الشتوي وفي عروض الجمعة البيضاء في الأسواق، يستعد المواطنون لفصل الشتاء، بشراء الملابس الشتوية، التي تختلف خاماتها عن الملابس الصيفية، وتعد قطعة الملابس الشتوي أغلى من الصيفي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صناعة الملابس الشتوي، التي على رأسها الصوف.

ويأتي يوم الجمعة البيضاء الذي تتم فعالياته خلال الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل العام، فرصة للمحلات لعرض منتجاتها، وتقديم خصومات كبيرة عليها، فهل ستشارك محلات الملابس الجاهزة في فعاليات الجمعة البيضاء، ومتى ستبدأ المحلات في عرض الملابس الشتوي؟

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الجمعة البيضاء تعد فرصة للمواطنين الذين يريدون شراء الملابس الشتوي بأسعار مخفضة

تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن الجمعة البيضاء تعد فرصة للمواطنين الذين يريدون شراء الملابس الشتوي بأسعار مخفضة، حيث تقوم بعض المحلات والشركات بتقديم تخفيضات كبيرة، إذ يكون موعد الجمعة البيضاء محدد بالجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويشهد تخفيضات كبيرة في جميع السلع والمنتجات ليوم واحد فقط.

الجمعة البيضاء فرصة للمحال لعرض المجموعات الجديدة من الأزياء

وأضافت أنه خلال الجمعة البيضاء هناك من يقوم بتقديم عروض وتخفيضات على البضائع والمنتجات المتبقية من المواسم السابقة، وهناك من يقدمها على المنتجات الجديدة، ومجموعتها الجديدة من الملابس في الموسم، ويكون فرصة لعرض المجموعة الجديدة، حيث يضع خصومات قليلة عليها، ويقوم المواطنين بشراء القطع التي عليها خصومات كبيرة، ويتعرفون على قطع المجموعة الجديدة، وبعد إنتهاء يوم التخفيضات تقوم المحلات ببيع الملابس بأسعارها دون تخفيض.

سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فيتو

توقع بحدوث انتعاشة في مبيعات الملابس الجاهزة خلال الجمعة البيضاء

وتابعت: قائل: نتوقع انتعاشة في حركة مبيعات الملابس الجاهزة مع الجمعة البيضاء، خاصة ونحن في فترة الخريف التي لا يوجد بها مبيعات كثيرة، إذ يعد فترة تبديل ما بين الصيف والشتاء، ولدينا تفاؤل أن تكون الجمعة البيضاء بداية موسم جيدة، خاصة مع الاستعداد لسلسة أعياد منها احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد.

مصانع الملابس تنتج كميات محدودة خلال الموسم الشتوي لهذا السبب

وأوضحت أن المحلات ستبدأ في طرح ملابس الموسم الشتوي بدءً من منتصف نوفمبر الجاري، والموسم الشتوي يعد الأقل في المدة الزمنية مقارنة بالصيف، لذلك مصانع الملابس لا تنتج كميات كبيرة، لأن المشتريات لا تكون بنفس الحجم في الصيف، لذلك تكون قطع الشتاء أقل بكثير من الصيفي حتى لا يتكبد أصحاب المصانع والشركات وحتى المحال خسائر من تكدس الملابس وعدم بيعها، فضلًا عن أن قطعة الملابس الشتوية تكون أغلى سعرًا من الصيفي.

أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف

وعن أسباب ارتفاع أسعار الملابس الشتوي مقارنة بالصيف، أوضحت أنها ترجع إلى أن وزن الملابس الشتوي أثقل من الصيفي، فضلًا عن الخامات المستخدمة أغلى بكثير من المستخدم في صناعة الملابس الصيفي، وهناك قطع شتوي تتخطى الـ2 كيلو بخلاف البالطو.

الملابس الشتوي تطرح بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين

وأضافت أن الملابس الشتوي تطرح بأسعار تلائم جميع الظروف المادية للمواطنين، بسبب أن أصحاب المصانع يقومون بتصنيع الملابس بخامات مختلفة، فضلًا عن استخدام خامات مخلوطة بخامات أخرى، حتى تلائم كل الفئات والأذواق، وحتى يتمكن كل المواطنين شراء مستلزماته.

أسعار الملابس الشتوي الحريمي والرجالي في المحال التجارية

وفي نفس السياق، وفي جولة ميدانية؛ قامت بها «فيتو» نستعرض بعض أسعار الملابس الشتوي الحريمي والرجالي في المحال التجارية الكبرى وعدد من المحلات الشهيرة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الملابس الشتوي الحريمي في المحال التجارية

البداية مع أسعار الملابس الحريمي في المحال التجارية، التي جاءت كالتالي:

يبدأ أسعار سويت شيرت نسائي من 4٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه.

تبدأ أسعار سويت بانتس "بنطلون رياضى" من 349 جنييهًا.

تبدأ أسعار بنطلون جينز من 3٠٠ جنيه.

تبدأ أسعار البلوفرات من ٣٤٩ جنيهًا لـ ٦٠٠ جنيه

تبدأ أسعار الجواكيت من ١٢٩٩ جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوي الرجالي في المحال التجارية

وعن أسعار الملابس الرجالي في المحال التجارية، فجاءت كالتالي:

تبدأ أسعار سويت شيرت من ٦١٠ إلى ٨٨٠ جنيهًا.

تبدأ أسعار سويت بانتس "بنطلون رياضى" من ٧٧٠ جنيهًا.

تبدأ أسعار بنطلون جينز من 600 جنيه.

تبدأ أسعار بلوفرات من ٤٠٠ جنيه لـ ٨٠٠ جنيه.

تبدأ أسعار الجواكيت من ١٢٩٩ جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوي الحريمي في المحال التجارية الكبرى وفروع الشركات العالمية في مصر

وعن أسعار الملابس الشتوي الحريمي في المحال التجارية الكبرى وفروع الشركات العالمية في مصر، فجاءت كالتالي:

يبدأ سعر سويت شيرت حريمي من ١٥٩٠ جنيهًا إلى ٢١٩٠ جنيهًا.

يبدأ سعر سويت بانتس "بنطلون رياضى" من 890 إلى 1790 جنيهًا.

تبدأ أسعار بنطلون جينز من 1790 جنيهًا.

تبدأ أسعار البلوفرات من 1590 جنيهًا لـ 2190 جنيهًا.

تبدأ أسعار الجواكيت من 1999 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوي الرجالي في المحال التجارية الكبرى وفروع الشركات العالمية في مصر

وعن أسعار الملابس الشتوي الرجالي في المحال التجارية الكبرى وفروع الشركات العالمية في مصر، فجاءت كالتالي:

تبدأ أسعار سويت شيرت من ١٧٩٠ لـ ٢١٩٠ جنيهًا.

تبدأ أسعار سويت بانتس "بنطلون رياضى" من ١٣٩٠ لـ 1790 جنيهًا.

يبدأ سعر بنطلون جينز من ١٣٩٠ جنيهًا.

يبدأ سعر البلوفر من 1590 جنيهًا لـ 2190 جنيهًا.

يبدأ سعر الجاكيت من ٢١٩٠ جنيهًا.