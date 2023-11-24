ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالب - مقيم بمحافظة الجيزة) بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان (سيارة) وقاما بالتحصل منه على مبلغ مالى عملة محلية وإعطائه مظروف بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا وأثناء قيامه بفحص المبلغ المشار إليه تبين له إنه "مقلد"، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية وإتهمهما بالنصب عليه.

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- فيزا كارت ) كما قاموا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزء من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكى.

كما اعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه وتم بإرشاده ضبط، مبالغ مالية "مقلدة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - بندقية خرطوش، طبنجة "صوت" - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قيد حديدى)، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.