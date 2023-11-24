القبض على كهربائي يدير وكرا لطبع وترويج العملات المزورة بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على كهربائي يدير وكرا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من العملات والأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية تفيد قيام كهربائي بدائرة مركز شرطة طوخ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة الوكر وألقي القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وآخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها" وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة في طباعة الأوراق المالية المزورة، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.

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