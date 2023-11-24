الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب جزر ماريانا في المحيط الهادي

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكي، اليوم الجمعة، وقوع زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر في جزر ماريانا بالمحيط الهادي.

زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جمهورية فانواتو

والأربعاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة، جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي (الساعة 4.47 ت ج ).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هناك "احتمالا ضعيفا لسقوط ضحايا وأضرار" بسبب الزلزال.

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وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال".

وقالت موظفة استقبال في فندق في بورت أولري، على بعد نحو 98 كيلومترا من مركز الزلزال، لوكالة "فرانس برس" إنها شعرت "بزلزال بسيط" و"رأت الأرض تهتز" لكنها لم تكن على علم بأي أضرار.

والزلازل شائعة في فانواتو، وهي أرخبيل منخفض يضم 320 ألف نسمة ويقع على منطقة حزام النار الزلزالي.

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