زلزال سياسي في أوروبا، اليمين المتطرف بزعامة فيلدرز يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية بعد فرز 98% من الأصوات بفوز حزب الحرية الهولندية" برئاسة، جيرت فيلدرز المتطرّف المناهض للإسلام، بـ37 مقعدا من 150 في مجلس النواب، تخوله تشكيل ائتلاف حاكم.

ويعني ذلك أن حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" بقيادة رئيس الوزراء مارك روته المؤيد لدعم أوكرانيا، قد خسر الانتخابات البرلمانية بعد 13 سنة في السلطة.

وأعلن فيلدرس أن حزبه سيكافح الهجرة وتدفق اللاجئين، داعيا الأحزاب الأخرى في البلاد للتعاون.

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ويهدد هذا الفوز الكبير بإحداث زلزال سياسي ليس في هولندا فحسب بل في أوروبا بأسرها والعالم.

وحلّ في المرتبة الثانية، وفق الاستطلاع نفسه، تحالف اليسار-البيئيين بزعامة فرانس تيمرمانز بحصوله على 25 مقعدًا. أما حزب يمين الوسط فحصد 24 مقعدًا، وفق الاستطلاع نفسه.

ويبدو أنّ خطاب فيلدرز المناهض للهجرة لقي تأييدًا لدى الناخبين الهولنديين، لكنّ السياسي المميّز بلون شعره الأبيض المصفرّ لم يضمن، رغم فوزه الكبير هذا، منصب رئيس الوزراء المقبل.

وشكّلت الهجرة، وكلفة المعيشة، وأزمة السكن، التي تؤثّر خصوصًا على الشباب، أبرز عناوين الحملة الانتخابية.

واستغرق تشكيل الحكومة الأخيرة 271 يومًا، وهي فترة غير مسبوقة.

وإذا أكّدت النتائج النهائية فوز فيلدرز تكون هولندا انعطفت بقوة نحو اليمين المتطرّف مع ما لهذا الأمر من تداعيات محتملة على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

ويدعو حزب فيلدرز إلى مكافحة الهجرة عبر إعادة مراقبة الحدود الهولندية، واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإعادة طالبي اللجوء السوريين، وإعادة العمل بتصاريح العمل لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال محسن كوكتاس من هيئة التواصل بين المسلمين والحكومة إنّ "فترة صعبة للغاية بالنسبة للمسلمين قد بدأت للتوّ".

كتب الصحفي الألماني، جوليان روبكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المرشح لمنصب رئيس حكومة هولندا، خيرت فيلدرز، قد يصبح حليفًا لروسيا.

ويعتقد روبكي أن "الرئيس الجديد المفترض للحكومة الهولندية. دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي تقف إلى جانب روسيا. يحتاج بوتين فقط إلى الجلوس ومشاهدة الدعم لأوكرانيا ينهار تدريجيًا".