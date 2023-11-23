زلزال قوي يضرب تركيا

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية وسط تركيا.

زلزال يضرب تركيا

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية شرقي تركيا، والتي سبق ووقع بها زلزال 6 فبراير العنيف الذي راح ضحيته الآلاف في تركيا.

وأكدت هيئة إدارة الكوارث التركية في بيانها أنه تم تسجيل هزات أرضية في الساعة 10:36 (بالتوقيت المحلي) في منطقة بيوتيورجي".

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وأضاف بيان هيئة الكوارث التركية أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 7 كيلومترات.

زلزال قوي يضرب العراق

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية ورصد الزلازل في العراق، عن رصد زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وأكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزال، في بيانها الصادر عنها في وقت سابق، أن الزلزال ضرب محافظة دهوك في تمام الساعة 02:31 هذا اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية –التركية.

وأضافت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال، في بيانها أن الهزة الأرضية تبعد(20) كم شمال شرق العمادية بمحافظة دهوك.

وأكدت السلطات العراقية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، تعليقا على الزلزال الذي ضرب دهوك، أنها لم تردها بيانات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ووجهت السلطات العراقية دعوة الي مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.

زلزال قوي يضرب أفغانستان

وفي وقت سابق، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالًا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.

وأمس ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مدينة تاهونا الواقعة في جزر سينجيه بمقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا.

وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 278 كيلومترًا من المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.