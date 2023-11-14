زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب وسط إندونيسيا

زلزال، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة تاهونا الواقعة في جزر سينجيه بمقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا.

وأفاد بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 278 كيلومترًا من المدينة وعلى عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزالا بقوة 6.9 درجة

والأربعاء الماضي أكدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" أن زلزالا بقوة 6.9 درجة – ريختر في بحر باندا في إندونيسيا الساعة 8:52، الموافق 08/11/2023.

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