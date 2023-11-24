فوائد الكمون، يخفض مستوى السكر والضغط والكوليسترول بالدم ويعزز صحة القلب

فوائد الكمون، الكمون من التوابل الشهيرة التى لها رائحة نفاذة ومميزة ويستخدم فى طهى العديد من الأكلات لمذاقه المميز.

وفوائد الكمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية واشتهر بفاعليته فى علاج آلام المعدة واضطرابات القولون.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون من الأعشاب العطرية الشهيرة التى تقدم كنوع من التوابل ويمكن ايضا تناوله مغلى كمشروب علاجى لفوائده العظيمة التى اشتهرت على مر العصور.

Advertisements

العناصر الغذائية الموجودة في الكمون

وأضافت منى، أن الكمون له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب بجانب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهو مهم فى تقوية المناعة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وكذلك الهضمى، لذا يجب تناوله باستمرار.

فوائد الكمون، فيتو

فوائد الكمون

وتابعت، أن هناك فوائد علاجية عديدة تدفعنا لتناول الكمون، ومن فوائد الكمون:-

يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.

يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.

يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.

يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.

يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.

يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.