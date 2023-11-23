الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

إنبي يكشف موقفه من رحيل لاعبين في يناير وضم مهاجمي بايونيرز

محمد إسماعيل، فيتو
محمد إسماعيل، فيتو

قال محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي إن إدارة النادي ترفض تمامًا رحيل أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

وأضاف مدير الكره في إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: “إدارة النادي تريد استمرار جميع اللاعبين هذا الموسم منذ بدايته لمحاولة حجز مكان متقدم في جدول الدوري خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ونريد الحفاظ على الجميع للاستقرار”.

وتابع: "نواجه فريق بايونيرز غدًا في آخر المباريات الودية وهناك مهاجمين في الفريق تحت الاختبار لضمهم للفريق في الفترة القادمة".

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وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أشبه بالمواجهات الرسمية، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية.

 

أهداف مباراة البنك الأهلي وإنبي

أحرز الثلاثية إبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد النادري.


وشهدت المباراة ظهور جميع لاعبي فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطي اللقاء.


وشهدت أيضًا المباراة إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية.

 

أوفا يدخل حسابات كولر للانضمام إلى الأهلي

وبات أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أحدث حلقات الصراع بين القطبين على ضم الصفقات، حيث عاد مهاجم الفريق البترولي إلى حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم هجوم الأحمر في يناير القادم. 

ويدرس الأهلي تقديم عرض إلى إنبي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الأمامي. 

 

الزمالك أقرب من الأهلي لحسم الصراع

فيما كشف مصدر أن اللاعب تلقى عرضًا من الزمالك بعد جلسة مع وكيل اللاعب، توصل خلالها الطرفان لاتفاق مبدئي، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي لإدارة إنبي.

وينتظر الزمالك حسم أزمة إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة، قبل بدء التفاوض مع إدارة النادي البترولي لضم اللاعب في يناير، حيث تضع إدارة النادي الأبيض أوفا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمصدر تبدو فرص الزمالك أعلى لحسم الصفقة، نظرًا لتوتر العلاقة بين الأهلي وإدارة النادي البترولي في الفترة الماضية.

 

أرقام أوفا مع إنبي في الموسم الحالي

ولعب أحمد أمين أوفا 4 مباريات خلال الدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله وخاض 35 مباراة بقميص الفريق البترولي، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي نجح خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين.

 

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أنبي بايونيرز محمد اسماعيل

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