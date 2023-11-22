الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

البنك الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية نظيفة وديا استعدادا لعودة الدوري (صور)

البنك الأهلي يفوز
البنك الأهلي يفوز على إنبى، فيتو

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أشبه بالمواجهات الرسمية، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية.

أهداف مباراة البنك الأهلي وإنبي

 

أحرز الثلاثية إبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد النادري 


وشهدت المباراة ظهور جميع لاعبي فريق البنك الأهلي بحالة فنية وبدنية عالية على مدار شوطي اللقاء.


وشهدت أيضا المباراة إشراك طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على الجاهزية البدنية والفنية.

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ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة ٤٨ ساعة، والعودة من جديد للتدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا ،ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

واختتم فريق البنك الأهلي اليوم الأربعاء معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، والذي بدأ منذ أسبوع ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

 

ثم اتجه الفريق إلى استاد بتروسبورت عائدا إلى القاهرة لخوض مباراة ودية أمام فريق نادي إنبي.

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا لعودة الدوري

 وقرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري، وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز  عقب انتهاء فترة التوقف الدولي .


 ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة بالدوري الممتاز.

 

مباراة البنك الأهلي وفاركو

وتعادل نادي البنك الأهلي وفاركو إيجابيا 1/1 في المباراة الودية التي أقيمت بستاد حرس الحدود خلال معسكر البنك الأهلي بالإسكندرية.

وتأتي مباراة البنك الأهلي وفاركو ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلال المعسكر المغلق.
 

وكان فريق البنك الأهلي، فاز على نظيره أورانج، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك خلال فترة التوقف الدولي. 

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أمير مدحت، عماد فتحي، أدهم حامد، في مباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء، بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات، وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.


وكان نادي البنك الأهلي فاز في الظهور الأول لـ طارق مصطفى على نظيره  المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف مباراة البنك الأهلي والمصري

 سجل أهداف البنك الأهلي كل من: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

 

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

 

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