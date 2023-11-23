جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد القوة البحرية بحركة حماس

الهجوم البري على غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه تمكن من القضاء على قائد القوة البحرية لحركة حماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.



جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في كتائب القسام



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في بيانه، إنه بتوجيه استخباراتي، وباستخدام الطائرات المقاتلة، تمكن الجيش من استهداف على عمرو أبو جلا، قائد القوة البحرية لحماس في خان يونس جنوب قطاع غزة.



ويأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الفلسطينية عن حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في أنحاء عدة في القطاع.

ومن جانبه، قال أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنه اليوم، إن المقاومة نجحت في تدمير 335 آلية إسرائيلية منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الأن

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وفي السياق ذاته، دعا أبو عبيدة إلى تصعيد المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الضفة وقطاع غزة.

كتائب القسام تحي المقاومة في اليمن والعراق ولبنان

وأعرب أبو عبيدة عن تقديره للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان، على تضامنهم مع المقاومة في قطاع غزة، مطالبا أحرار العالم بالتصدي للعدوان الإسرائيلي في كل مكان

وقال المتحدث باسم كتائب القسام إن أحد أفراد المقاومة الفلسطينية استهدف ناقلة جند بها 8 جنود بالقرب من مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، وأوقعهم ما بين قتيل وجريح.

أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام نفذت عملية نوعية ضد مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من المسافة صفر أسفرت عن مقتل 5 جنود.



وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن أحد مقاتلي المقاومة نفذ عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود التابعين لجيش الاحتلال من مسافة تصل إلى 10 أمتار وأرداهم ما بين قتيل وجريح.



وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام مستعدة لاستمرار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال عدم التزامه بالهدنة



وأضاف أبوعبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الهدنة في البداية لأمنه كان يراهن على قوته العسكرية في تحرير الرهائن

وشدد أبو عبيدة على أن جيش الاحتلال يخفي العدد الحقيقي لقتلاه من الجنود خلال الهجوم البري على غزة. مشيرا إلى استهداف 33 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 72 ساعة الماضية.



خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة

وأضاف أبوعبيدة، أن قوات القسام نفذوا عمليات نوعية متعددة خلال الـ3 أيام الماضية مما تسبب في إسقاط عدد من القتى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

