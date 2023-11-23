الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: أمامنا أيام صعبة من الألم وقواتنا تتحرك في غزة خلال الهدنة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أمامنا أيام صعبة من الألم والفرحة، زاعما أن حركة حماس ستحاول استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية.
 

إتمام صفقة الأسرى

ولفت: "كل وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى ونستعد للمراحل التالية من الحرب، وتلقينا قائمة أولية بالنساء والأطفال الذي سيتم إخلاء سبيلهم".

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تحرك قوات الاحتلال خلال فترة الهدنة

وأكد: قواتنا ستواصل التحرك في خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة خلال أيام الهدنة.
 


اشتعال الجبهة الشمالية

ولفت: في أي لحظة يمكن أن يحدث أي شيء في الجبهة الشمالية ولكننا سنهاجم بقوة ونرد علي مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.


تفكيك حماس

وأشار: أهدافنا هي تفكيك حماس واستعادة الرهائن وخلق ردع وسنواصل الحرب على مراحل، وسنواصل تدمير البنى التحتية في قطاع غزة

 

معاودة الاحتلال القتال في غزة

وأوضح: صفقة الرهائن ستكون بداية لعودة المختطفين ثم سنعاود القتال مرة أخرى.

وزير جيش الاحتلال: نستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

مكتب نتنياهو يتلقى قائمة أولية للأسرى المقرر الإفراج عنهم


وتابع: سنهاجم كل تهديد على مناطقنا سواء من الجبهة الشمالية من قبل حزب الله أو من قطاع غزة ونحن في جاهزية عالية.

 

مواصلة الحرب في غزة

من جانبه، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأقل - وذلك وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

 

 

قائمة أولية للأسرى للإسرائيليين
 

ويأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، اليوم الخميس، عن  تلقي قائمة أولية للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ويجري فحصها وإطلاع العائلات عليها.

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