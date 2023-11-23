الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: نستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل

يوآف جالانت وزير
يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأقل - وذلك وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

 

قائمة أولية للأسرى للإسرائيليين

ويأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، اليوم الخميس، عن  تلقي قائمة أولية للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ويجري فحصها وإطلاع العائلات عليها.


وفي السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسئول، قوله: إن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

 

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تفاصيل اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكد المصدر المصري، أن القاهرة طالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.


وكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

 

دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة

وأوضحت كتائب القسام  في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.

 

وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

 

- يتوقف الطيران  الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

 

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

 

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

الخارجية القطرية: بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

مكتب نتنياهو يتلقى قائمة أولية للأسرى المقرر الإفراج عنهم

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.


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