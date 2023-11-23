وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، أبرزها زيت الخروع والصبار

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، تعد أفضل وسيلة لعلاج الشعر، واستعادة نموه مرة أخرى، إلا أنه لابد من معرفة السبب الحقيقي وراء تساقط الشعر، حتى يمكن وقف التساقط بشكل نهائي، ودون رجعة، خاصة أن هناك العديد من الاسباب.

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أنه قبل علاج تساقط الشعر، لابد من الوصول إلى اسباب ذلك التساقط.

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من اللوصفات التي يمكنها وقف تساقط الشعر، في أسرع وقت، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

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زيت الخروع وزيت جوز الهند

زيت الخروع وزيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تحفيز نمو الشعر.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء.

سخني الزيت قليلًا حتى يصبح دافئًا.

دلكي الزيت على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو

زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو من الزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر وتعزيز نموه.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو في وعاء.

دلكي الزيت على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

ماسك الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تقليل الالتهاب وتقوية بصيلات الشعر.

اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

ماسك البصل

البصل يحتوي على مركب الكيروتين الذي يساعد في نمو الشعر.

اخلطي بصلة متوسطة الحجم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

سخني الخليط حتى يصبح دافئًا.

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

ماسك عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر.

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من الماء. دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

تساقط الشعر وعلاجه

نصائح لاستخدام ماسكات الشعر الطبيعية

استخدمي ماسكات الشعر الطبيعية مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

دلكي فروة رأسك جيدًا أثناء وضع الماسك لتحفيز نمو الشعر.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

إذا كان تساقط الشعر لديك شديدًا أو لا يستجيب للماسكات الطبيعية، فاستشيري طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية للحصول على مزيد من المساعدة.