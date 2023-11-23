الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، أبرزها زيت الخروع والصبار

تساقط الشعر وعلاجه،
تساقط الشعر وعلاجه، فيتو

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، تعد أفضل وسيلة لعلاج الشعر، واستعادة نموه مرة أخرى، إلا أنه لابد من معرفة السبب الحقيقي وراء تساقط الشعر، حتى يمكن وقف التساقط بشكل نهائي، ودون رجعة، خاصة أن هناك العديد من الاسباب.

 

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أنه قبل علاج تساقط الشعر، لابد من الوصول إلى اسباب ذلك التساقط.

 

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك العديد من اللوصفات التي يمكنها وقف تساقط الشعر، في أسرع وقت، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

 

Advertisements

 

زيت الخروع وزيت جوز الهند

زيت الخروع وزيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تحفيز نمو الشعر.

 اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في وعاء. 

سخني الزيت قليلًا حتى يصبح دافئًا. 

دلكي الزيت على فروة رأسك وشعرك.

 اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

 

ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو

زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو من الزيوت الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشعر وتعزيز نموه. 

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو في وعاء.

 دلكي الزيت على فروة رأسك وشعرك.

 اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

 

ماسك الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في تقليل الالتهاب وتقوية بصيلات الشعر.

 اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. 

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك. 

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

 

ماسك البصل

البصل يحتوي على مركب الكيروتين الذي يساعد في نمو الشعر. 

اخلطي بصلة متوسطة الحجم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. 

سخني الخليط حتى يصبح دافئًا. 

دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

 اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

 

ماسك عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر. 

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من الماء. دلكي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

 اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

تساقط الشعر وعلاجه

نصائح لاستخدام ماسكات الشعر الطبيعية

 

استخدمي ماسكات الشعر الطبيعية مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.

دلكي فروة رأسك جيدًا أثناء وضع الماسك لتحفيز نمو الشعر.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

إذا كان تساقط الشعر لديك شديدًا أو لا يستجيب للماسكات الطبيعية، فاستشيري طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية للحصول على مزيد من المساعدة.

 

فوائد ماسكات الشعر، وأفضل طريقة لاستخدامها

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته من الجذور

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر اسباب تساقط الشعر علاج تساقط الشعر اسباب تساقط الشعر عند الرجال اسباب تساقط الشعر عند الشباب

مواد متعلقة

أسباب تساقط الشعر عند الشباب، أبرزها الضغوط العصبية وسوء التغذية

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والبيبي هير

الأكثر قراءة

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

مفاجأة من الكواليس، مصدر يحسم مصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

فيديو يرصد هلع المواطنين أثناء سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

أخبار الفن اليوم: أول ظهور لمحمد رمضان بعد قرار حبسه.. ومصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

خوفا من الفضيحة أمام العالم، إسرائيل تفرض حصارا على أسراها الذين تحررهم حماس

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية