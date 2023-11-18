زيادة كثافة الشعر من الأمور التى تهتم بها صاحبات الشعر الخفيف والمتساقط وذلك لتقوية جذوره ما يمنع تساقطه.

وزيادة كثافة الشعر تكون من خلال الوصفات الطبيعية التي تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها وهى آمنة.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته من الجذور

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته.

المكونات:

رأس ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

نبشر الثوم جيدا ونضيف له زيت الزيتون ونقلب جيدًا.

نترك الخليط ليلة كاملة قبل الاستخدام.

وفي اليوم التالي نحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق.

نستخدم الوصفة من خلال تدليك فروة الرأس بخليط الثوم وزيت الزيتون لمدة 10 دقائق.

ثم نلف الشعر ونضع عليه منشفة مبللة ونتركها لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه.

نكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.