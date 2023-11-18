السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته من الجذور

تكثيف الشعر، فيتو
تكثيف الشعر، فيتو

زيادة كثافة الشعر من الأمور التى تهتم بها صاحبات الشعر الخفيف والمتساقط وذلك لتقوية جذوره ما يمنع تساقطه.

وزيادة كثافة الشعر تكون من خلال الوصفات الطبيعية التي تمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها وهى آمنة.

 

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته من الجذور 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته.

المكونات:

رأس ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

  • نبشر الثوم جيدا ونضيف له زيت الزيتون ونقلب جيدًا.
  • نترك الخليط ليلة كاملة قبل الاستخدام.
  • وفي اليوم التالي نحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق.
  • نستخدم الوصفة من خلال تدليك فروة الرأس بخليط الثوم وزيت الزيتون لمدة 10 دقائق.
  • ثم نلف الشعر ونضع عليه منشفة مبللة ونتركها لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه.
  • نكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتكثيف الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

كثافة الشعر زيادة كثافة الشعر تكثيف الشعر وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتقويته من الجذور العناية بالشعر تغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

خلطة سحرية لإعادة ترميم الشعر التالف

وصفة طبيعية من الأرز لتطويل الشعر

وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر نهائيا

فوائد الخيار، يغذي الشعر والبشرة ويطرد السموم من الجسم ويقوي العظام

الأكثر قراءة

وائل جسار يشدو بـ"غريبة الناس ومشيت خلاص" في حفل ليلة الدموع

أردوغان يفاجئ المستشار الألماني بالمسكوت عنه بسبب دعم بلاده لإسرائيل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

أصالة ووائل جسار يخطفان الأنظار بحفل ليلة الدموع 2 (صور)

أول تحرك من الجبلاية بعد عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فنيا، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
استشهاد 26 فلسطينيا معظمهم أطفال وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة