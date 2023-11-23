بروتين الشعر من المستحضرات التى تفضلها الفتيات فى وقتنا الحالى لأنها تمنح الشعر مظهر مميز وأكثر جاذبية.

ولكن بروتين الشعر له أضرار جسيمة على الشعر فهو. يدمر الشعر مع الوضع ويتلفه لإحتوائه على الفورمالين.

لذا يحذر خبراء التجميل دائما من بروتين الشعر وعدم استخدامه والبحث عن بدائل أخرى له وتكون طبيعية.

وصفة طبيعية لشعر مفرود ولامع كالحرير

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر.

المكونات:-

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبادى

ملعقة زيت لافندر

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الطريقة:-

نخفق البيض مع الزبادى فى بولة عميقة ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا للتخلص من رائحة البيض، ونقلب جيدا.

ثم نفرد الخليط على الشعر ونلف الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لشعر مفرود ولامع كالحرير، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.