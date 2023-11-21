رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون في ضبط الأسواق

استقبل إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، الدكتور نصر الدين شلقامي، رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك السوداني ونائبه الدكتور عمر ابراهيم، بحضور اللواء شريف الرشيدي "نائب رئيس جهاز حماية المستهلك".

ورحب رئيس الجهاز بالوفد السوداني مؤكدا علي عمق العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين، فيما هنأ رئيس الوفد السوداني، رئيس جهاز المستهلك المصري بتوليه قيادة الجهاز في الفترة الحالية مُتمنيين له دوام التوفيق.

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وتناول اللقاء التعرف على تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشار الجانب السوداني إلى ضرورة الإستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بنقل الخبرات المصرية والتدريب بين البلدين في مجال حماية المستهلك والتعرف على إدارات الجهاز المختلفة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق ومركز الاتصال .

وأوضح الجانب السوداني أنهم مُتطلعين إلي الشراكة والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال حماية المستهلك خاصة أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين مُشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به الجهاز في مصر.

وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد السوداني لهذه الزيارة التي تُعد أول زيارة رسمية مؤكدا علي إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى طرق تلقي الشكاوى وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.