التضخم أم الأحداث الجيوسياسية، خبير يوضح الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي

تشهد الفترة الحالية، أحداثا جيوسياسية بجانب التضخم، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الجارية، على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلم يعد التضخم وحده هو المؤثر الرئيسي على الاقتصاد والاستثمارات.

ويتساءل الكثير من الناس، خاصة المستثمرين، حول مصير الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، وهل يظل متأثرًا حال انتهاء هذه الصراعات، أم يظل شبح التضخم هو العقبة الأساسية التي تواجهه.

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وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسية والاقتصاد السابق بجامعة القاهرة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن التضخم هو المشكلة الأساسية والأولى التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حتى وقتنا الحالي.

الدكتور محمود السعيد، فيتو



التضخم هو الخطر الأكبر لهذا السبب

وأضاف في تصريح لـ فيتو، أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للأحداث التاريخية على مستوى العالم، فالتضخم يعد هو الهاجس والخطر الأكبر على الاقتصاد، حيث تنكوي به جميع دول العالم.



تأثير تقلبات السوق على الاستثمارات

وأشار السعيد إلى أن عدم ثبات السوق لفترات طويلة، في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها، تعد أحد أهم العوامل التي تؤثر على سوق الاستثمارات بمختلف مجالاتها، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي.



ضرورة خلق بدائل لتخفيف الضغط على الدولار

وأكد أنه لا بد من إيجاد حلول بديلة لتوافر الدولار، باعتباره المشكلة الأساسية التي تواجهنا خلال الفترة الحالية، والعمل على خلق بدائل أخرى لتخفيف الضغط عليه، وتحقيق السيولة الدولارية التي يحتاجها السوق، لعودة التوازن المطلوب.

توطين الصناعات الهامة

ولفت إلى أنه، يجب العمل على توطين الصناعات الهامة والمنافسة بها عالميا، واللجوء للبديل المحلي كلما كان ذلك ممكنًا، وتشجيع هذه الصناعات وتصديرها لتوفير العملة الصعبة، وضبط الميزان التجاري.



وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثير الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو، محذرًا من حدوث انقسام، خاصة في ظل الصراع المستمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي زادت من حالة عدم اليقين بالأسواق.



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