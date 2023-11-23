ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 فلسطينيا في غارة للاحتلال على مدرسة بمخيم جباليا

حرب غزة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، بارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 فلسطينيا في غارة للاحتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بقطاع غزة.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويأتي ذلك بعدما أعلن مكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى قرابة 15 ألف شهيد من بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة.

وأكد المكتب الحكومي في غزة في بيانه ارتفاع عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألفا، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال.

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ويأتي ذلك قبل ساعات من إعلان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة

وفي السياق ذاته، أوضحت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.

وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

- يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وذكرت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.



ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات للاحتلال الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر أمس الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبلغت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسئولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.