الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حرب غزة، 18 رسالة نارية من السيسي للعالم.. أبرزها: تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شهد الرئيس السيسي، اليوم، مؤتمر تحيا مصر فلسطين، الذي عقد في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري.

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر

- معبر رفح لم يغلق أبدا

- تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هما الضامن لبقاء مصر، والثابت الذي لا يقبل التغيير.


- دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

- أدارت الدولة المصرية الموقف، بمزيج من الحسم في القرار، والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور.

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- تشكلت خلية إدارة أزمة، من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة.

- مصر في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين، وفي ريادة العمل من أجلهم وتظل مصر هي الأساس، في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

- لقد بذلت مصر جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات:

- قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية، مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة.

- كثفت الدولة اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع، الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا.

- أكدنا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

- كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري، لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، على الرغم من ضراوة وشدة القتال.

- بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، حوالى "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.
- خصصنا مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي "158" رحلة جوية.

- تكللت الجهود المصرية، المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة "4" أيام.. قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة، دون تأخير أو تسويف.

 - عاقدون العزم على المضي قدما، في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومي المقدس.

- ندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق.

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الرئيس السيسي إستاد القاهرة الدولي الشعب المصرى

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