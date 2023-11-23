حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال "رمضان" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي، وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

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