الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبرزها تفجير مدرعة من المسافة صفر، أبوعبيدة يكشف العمليات التي نفذتها المقاومة ضد الاحتلال

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أبو عبيدة، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الخميس، أن أحد أفراد القسام استهدف ناقلة جند بها 8 جنود بالقرب من مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، وأوقعهم ما بين قتيل وجريح.


أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وأضاف أبو عبيدة أن  كتائب القسام نفذت عملية نوعية ضد مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من المسافة صفر أسفرت عن مقتل 5 جنود.

 

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أن أحد مقتلي المقاومة نفذ عملية إطلاق نار ضد عدد من الجنود التابعين لجيش الاحتلال من مسافة تصل إلى 10 أمتار وأرداهم ما بين قتيل وجريح.

 

وشدد أبو عبيدة أن كتائب القسام مستعدة لاستمرار المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال عدم التزامه بالهدنة 

 

وأضاف أبوعبيدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض الهدنة في البداية لأنه كان يراهن على قوته العسكرية في تحرير الرهائن.

 

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وأكد أبوعبيدة على أن جيش الاحتلال يخفي العدد الحقيقي لقتلاه من الجنود خلال الهجوم البري على غزة، مشيرا إلى استهداف 33 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 72 ساعة الماضية.


خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة 

وأضاف أبوعبيدة، أن قوات القسام نفذت عمليات نوعية متعددة خلال الـ3 أيام الماضية، مما تسبب في إسقاط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات خلال الـ 45 يوم الماضية، وذلك قبل سريان الهدنة في قطاع غزة.

 

اشتباكات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

 

 

 

وأكد بيان حزب الله أن خسائر جيش الاحتلال بلغت 354 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح، وذلك منذ بدأ الاشتباكات،  حيث استهدف الحزب 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

 

وأضاف حزب الله اللبناني في بيانه أنه تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعًا عبر أكثر من 275 قصف بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات.

 

 

وأوضح بيان حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف قرابة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 رادارًا من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

 

وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعًا، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوبًا.

 

حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي 

كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.

 

وعرض حزب الله اللبناني اليوم الخميس مشاهد من استهدافه عددًا من مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

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أبو عبيدة: سمعنا صراخ جنود الاحتلال واستغاثاتهم والجيش الإسرائيلي قصف قواته على أرض غزة

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أبو عبيدة يعلن تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية منها 10 ناقلات جند

 

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