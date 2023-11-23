نجوى إبراهيم: مشكلتي جنب مشكلة فلسطين تافهة ماتشيلوش همي (فيديو)

حرصت الإعلامية نجوى إبراهيم ، على تقديم الشكر لجمهورها وذلك للاهتمام بشأن حالتها الصحية وذلك بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها وفكرة الاعتزال، مؤكدة أنها مشكلة صغيرة بجانب القضية الفلسطينية.

نجوى إبراهيم تدعم القضية الفلسطينية

وقالت نجوي إبراهيم من خلال برنامج “بيت العز” عبر إذاعة نجوم “FM”: “أنا أقدم التحية للشعب الفلسطيني الناس الحلوة اللي معندهاش مرض، ولكن في أطفال كتيرة راحت أمهم عملت إيه!! يمكن الأم والأب راحوا معاهم في حجات قوية بتهز، جنب مشكلة مذيعة صغيرة لسه بتكون مستقبلها زي حالاتي باتبقي مشكلة عادية جدا وتافة فـ أقبلوا من الاعتذار بتاعي".

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وأضافت: "أنا مقدرة كل الحب اللي الجمهور إدهولي وربنا يسمع داعواتكم وكل حاجة تيجي على خير بإذن الله وكمان أسبوعين ثلاثة هطمن وهطمنكم ماتشلوش همي خالص لأن كل واحد عنده هم، أنا ممكن أشيل همومكم أشتكولي".

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم على الدعم الكبير التي تلقته من قبل الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة عن فكرة الاعتزال ومرضها مقدمة الشكر لجمهورها.

قالت نجوي إبراهيم من خلال برنامج "بيت العز" عبر إذاعة نجوم "FM ": “الأسبوع اللي فات أنا حسيت إني غلطت جدا، لأن أنا مش من النوع اللي بيشتكي بس أنا روحت أنا فضلت أعيط يومين ثلاثة أبكي من كمية الدعوات اللي جاتلي”.

وعن مرضها قالت: “وفضلت أقول أنا ليه أنكد عليكم كل واحد فيه اللي مكفيه وليه أطلع أقول كدا ما الموضوع دا بقاله شهرين ثلاثة وبجري فيه لوحدي أنا وأولادي وزي ما أنا زعلت أنا برضو كنت فرحانة علشان فضفضت لأن أحلى حاجة إن الواحد يفضفض مع القريب منه مع العارف اللي هو بيحبه”.

وكانت قد ردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزيني اعتزل؟، ضروري هعتزل".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟".

نجوى إبراهيم: أنا عندي سرطانات وعمري 80 سنة

وتابعت: تريدون أن أعتزل؟ أكيد هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا.

وواصلت: "هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".