نبيل الحلفاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم، وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى الإعلامية نجوى إبراهيم بعد ردها المؤثر قبل أيام على منتقديها على السوشيال ميديا.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا): “إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم (ماينفعش أنا اقول ماما نجوى) لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لا تستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد”.

أضاف: "هي فئة اختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة. تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم".

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وردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزيني اعتزل؟، ضروري هعتزل".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟".

نجوى إبراهيم: أنا عندي سرطانات وعمري 80 سنة

وتابعت: تريدون أن أعتزل؟ أكيد هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا.

وواصلت: "هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".