الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم، فيتو
نجوى إبراهيم، فيتو

نجوى إبراهيم، وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى الإعلامية نجوى إبراهيم بعد ردها المؤثر قبل أيام على منتقديها على السوشيال ميديا.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا): “إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم (ماينفعش أنا اقول ماما نجوى) لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟ هذه فئة لا تستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد”.

أضاف: "هي فئة اختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا ألا نتوقف عندهم ولو للحظة. تعبرينهم كما تعبرين بقعة ماء آسن في طريقك فهم ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم".

Advertisements

وردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزيني اعتزل؟، ضروري هعتزل".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟".

 

نجوى إبراهيم: أنا عندي سرطانات وعمري 80 سنة

 

وتابعت: تريدون أن أعتزل؟ أكيد هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا.

وواصلت: "هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نجوى ابراهيم الإعلامية نجوى إبراهيم نبيل الحلفاوي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مين ميحبش ماما نجوى.. حكاية اعتزال إعلامية الزمن الجميل نجوى إبراهيم (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

أول تعليق للشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية