الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

354 جنديا بين قتيل وجريح، حزب الله يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهدنة في غزة، كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات خلال الـ 45 يوم الماضية، وذلك قبل سريان الهدنة في قطاع غزة.

 

اشتباكات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأكد بيان حزب الله أن خسائر جيش الاحتلال بلغت 354 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح، وذلك منذ بدأ الاشتباكات،  حيث استهدف الحزب 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

وأضاف حزب الله اللبناني في بيانه أنه تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعًا عبر أكثر من 275 قصف بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات.

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وأوضح بيان حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف قرابة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 رادارًا من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعًا، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوبًا.

حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي 

كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.

وعرض حزب الله اللبناني اليوم الخميس مشاهد من استهدافه عددًا من مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المواقع الإسرائيلية على الحدود جنوب لبنان".

نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.

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حزب الله يعرض مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان (فيديو)

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حزب الله ينعى رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني (صور)

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حزب الله يعرض مشاهد من استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود جنوب لبنان (فيديو)

حزب الله ينعى رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني (صور)

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