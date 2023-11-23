تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

بعد أن تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، وأعلنت جهات من قبل قوات الاحتلال أمس عن بدء سريان الهدنة من السادسة والنصف صباح الخميس خرجت مصادر فلسطينية أكدت أن الهدنة تسرى من العاشرة صباح الخميس لتنفى بعدها عدم تحديد موعد محدد لتطبيق الهدنة.

اليوم خرجت العديد من التقارير من الجانبين لتؤكد عدم التوصل إلى وقت محدد لتنفيذ الهدنة المتفق عليها بوساطة مصر قطرية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأوضح مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات، اليوم الخميس، أنه تأجيل بدء سريان الهدنة له علاقة باللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

ولم يقدم الجانب الإسرائيلي أي تفسير حول الأسباب التي حالت دون بدء تنفيذ الاتفاق الخميس، لكن المصدر الفلسطيني قال لوكالة فرانس برس إن، الهدنة تعطلت في اللحظات الأخيرة، بسبب تفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تعلن قطر خلال ساعات، بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والولايات المتحدة، عن موعد جديد لبدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ».

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم أمس الأربعاء تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء في قطر ومصر، مشيرًا إلى أن حماس ستطلق سراح 10 أسرى من النساء والأطفال (دون 19 عامًا)، بينما تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرة وأسيرًا من الأطفال على مدار أربعة أيام»، على أن يترافق ذلك مع وقف القتال في كل أرجاء قطاع غزة مع تحليق محدود للطائرات الإسرائيلية في شماله.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن الاقتراح كان بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي. وأضاف أنه تم اقتراح أن يتم ترتيب زيارة للأسرى لإجراء الفحوص الطبية من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الأحمر وتنسيق زيارة للصليب للأسرى المدنيين الآخرين ليتأكدوا من سلامتهم.

وشدد على أن حركة حماس تؤكد أن كل النقاط يجري نقاشها لكنها أكدت أنها تلتزم فقط بالنقاط التي يتم الاتفاق بشأنها.

وفى نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن قطر ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة من قبل حركة حماس، وستقوم بإخطار بلدانهم.

موعد بدء سريان الهدنة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف الأنصاري أن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة

وأشار إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى أن العمل مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وعلى جانب آخر، أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، أن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر يوم الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبغلت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.