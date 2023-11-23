شاركت في حرب 73 وتحاصر جباليا.. الفرقة 162 الإسرائيلية آخر سلاح الاحتلال ضد المقاومة

وضعت المقامة الفلسطينية القيادة السياسية وقوات الإحتلال الإسرائيلي في مأزق أمام الرأى العام في تل أبيب منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى التي أبهرت العالم خاصة في عنصر المفاجأة واستطاعت أن تخدع مخابرات الكيان المحتل وتخلخل موازين القوى لديه، وتحاول قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ هذا التاريخ في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة وتنفيذ سياسة الإبادة الجماعية أمام مرأى ومسمع العالم حتى أن تحركت الدول العربية بمشاركة مصر واستطاعت فى تنفيذ إتفاقية هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى القطاع.

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الفرقة المدرعة

ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف فى تنفيذ أعمالة العدوانية بحق المدنيين فى قطاع غزة وقفز من جديد اسم الفرقة المدرعة "162" إلى الواجهة بإعلان مشاركتها في تطويق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، ليُعيد للأذهان دورها في حرب عام 1973، ومعركة إسرائيل مع حزب الله عام 2006.

اسيطرة على أحد آخر معاقل حماس

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن قواته طوّقت مخيم جباليا، ومستعدّة لتكثيف القتال في سعيها للسيطرة على أحد آخر معاقل "حماس" الرئيسية في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: "كجزء من العمليات البرية المستمرة لقوات الدفاع الإسرائيلية في قطاع غزة، عملت الفرقة 162، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، على إعداد ساحة المعركة في منطقة جباليا".

تدمير أنفاق الفصائل الفلسطينية

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدفه من العمليات هناك، يتمثل بتدمير أنفاق الفصائل الفلسطينية وضبط الأسلحة.

ويقدّر عدد سكان جباليا، التي تقع على بعد 4 كيلومترات شمال مدينة غزة، بـ172200 نسمة، وتضم المستشفى الإندونيسي الذي يتعرض للاستهداف الإسرائيلي.

وتعد الفرقة "162" عبارة عن فرقة مدرعة نظامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتتبع للقيادة الإقليمية الجنوبية كما إنها لعبت دورا مهما في حرب أكتوبر عام 1973 في سيناء، تحت قيادة أبراهام آدان.

وشاركت الفرقة في المعارك ضد حزب الله، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2006، في القطاع الغربي من جنوب لبنان وشمال بنت جبيل.

ووصلت الفرقة إلى نهر الليطاني الاستراتيجي، الذي يفصل الجزء اللبناني الذي يسيطر عليه حزب الله عن وسط لبنان، وشاركت الفرقة في مناوشات إضافية مع الحزب حتى 27 سبتمبر.

جدير بالذكر أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن قطر ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة من قبل حركة حماس، وستقوم بإخطار بلدانهم.

موعد بدء سريان الهدنة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف الأنصاري أن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من الاحتلال وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة

وأشار إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى أن العمل مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وعلى جانب آخر، أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، أن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسئول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر امس الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق

وأضافت إذاعة كان، أن الكيان الاسرائيلي أبلغ قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.