سرايا القدس تنشر مشاهد استهدافها لآليات إسرائيلية في غزة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديدا وثق عملية استهداف آليات إسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت "السرايا" معلقة على المقطع أنها "مشاهد من استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة في محاور التقدم بمدينة غزة".

سرايا القدس تنشر مشاهد استهدافها لآليات إسرائيلية متوغلة في محاور التقدم بمدينة غزة pic.twitter.com/mADTpWird1 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 21, 2023

وكانت قد أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الثلاثاء توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوت انفجارات سمع في تل أبيب ووسط إسرائيل.



كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المستوطنات.



نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يوما.





حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 14128 شهيد بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

وأفاد بأن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

وذكر في بيانه أن عدد المصابين تخطى حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ6800 إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.

وبين أن عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.

