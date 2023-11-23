الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حزب الحرية يطلق مؤتمرا لدعم السيسي بالقليوبية

مؤتمر حزب الحرية
مؤتمر حزب الحرية بالقليوبية، فيتو

 انطلق منذ قليل، مؤتمر حزب الحرية المصرى، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بنادي شباب طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحزب بالقليوبية، وعدد من القيادات بالمحافظة، والمئات من أبناء القليوبية.

 

المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في القليوبية

السيسي: حل القضية الفلسطينية ليس التهجير بل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

 وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عصام عياد أمين حزب الحرية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تحتاج أيام متواصلة للحديث عنها، لكن يكفيه أنه حافظ علي كيان الدولة وجميع مصر من الضغوط الخارجية، وداخليا قضى على العشوائيات ووفر الأمن والأمان لمصر، وأطلق المشروع القومي "حياة كريمة" وهو مشروع قومي عمل علي توفير حياة كريمة لأبناء مصر بقرى الريف المصري.

كما استعرض المؤتمر فيديو تسجيلي حول الفترة الماضية ما قبل ثورة 25 يناير، وفترة حكم جماعة الأخوان المسلمون الإرهابية، ثم انطلاق ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية والانجازات الكبيرة بكلفة القطاعات المختلفة، زراعيا وصناعيا واقتصاديا وغيرها من المشروعات التنموية.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي حياة كريمة عبد الفتاح السيسي مجلسي النواب والشيوخ محافظة القليوبية

مواد متعلقة

"تأمين القليوبية" تناقش مؤشرات الأداء التمريضي وخطة العمل

محافظ القليوبية يشهد إزالة 10 حالات بناء مخالف في أبو زعبل

مياه القليوبية تدفع بسيارات لرفع مخلفات الأمطار (صور)

محافظ القليوبية يشهد فعاليات الاحتفالية السابعة لبرنامج المنح الدراسية مُستقبلى

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ الجيزة بعد حادثة انهيار جزء من كوبري المشاة بأحمد عرابي

مصدر: أحد أعضاء اتحاد الكرة وراء ترشيح سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير المنتخب

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

تأجيل تنفيذ الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.. الكيان يتهم المقاومة بتغيير موقفها.. وقطر تعلن التفاصيل

حبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة على هذه المناطق غدا

التفاصيل الكاملة للقائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

انسحاب فريق كفر الشيخ أمام المنصورة في كأس مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

كادت تتسبب في مصرعها، صانعة محتوى أمريكية تحكي تجربتها مع الشموع المعطرة

الوكالة الأوروبية: الفضاء أصبح مزدحما ومطلوب قانون لتنظيم المرور في السماء

الأمير ويليام يفوز بلقب الرجل الأصلع الأكثر جاذبية لعام 2023

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

قدميها لأبنائك قبل النوم، 6 مشروبات لنوم هادئ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الورد في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

المباحات والمحرمات على الرجل والمرأة أثناء فترة الخطوبة

فضل أذكار الصباح وثواب المواظبة عليها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية