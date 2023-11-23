حزب الحرية يطلق مؤتمرا لدعم السيسي بالقليوبية
انطلق منذ قليل، مؤتمر حزب الحرية المصرى، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بنادي شباب طوخ بمحافظة القليوبية، بقيادة النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحزب بالقليوبية، وعدد من القيادات بالمحافظة، والمئات من أبناء القليوبية.
وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عصام عياد أمين حزب الحرية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، الذي أكد خلالها أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تحتاج أيام متواصلة للحديث عنها، لكن يكفيه أنه حافظ علي كيان الدولة وجميع مصر من الضغوط الخارجية، وداخليا قضى على العشوائيات ووفر الأمن والأمان لمصر، وأطلق المشروع القومي "حياة كريمة" وهو مشروع قومي عمل علي توفير حياة كريمة لأبناء مصر بقرى الريف المصري.
كما استعرض المؤتمر فيديو تسجيلي حول الفترة الماضية ما قبل ثورة 25 يناير، وفترة حكم جماعة الأخوان المسلمون الإرهابية، ثم انطلاق ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وانطلاق مسيرة البناء والتنمية والانجازات الكبيرة بكلفة القطاعات المختلفة، زراعيا وصناعيا واقتصاديا وغيرها من المشروعات التنموية.
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