السيسي: حل القضية الفلسطينية ليس التهجير بل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

ذكرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قبل قليل تأكيد الرئيس السيسي بأن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

وفي السياق تستكمل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

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ونستعرض معًا أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية:

حزب مستقبل وطن

- نظم مستقبل وطن القليوبية المؤتمر الثاني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور 12 ألف شخص.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن أسيوط مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الآلاف من مؤيدي المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بني سويف مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم، بحضور 7 آلاف شخص.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة مؤتمرا جماهيريا لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية، بمشاركة الآلاف من المواطنين



- نظمت ‏امانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الشواشنة والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية.

- ‏التقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم وفدًا من النقابة العامة للمحامين لإعلان التأكيد على الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏أقامت أمانة حزب حماة الوطن بالقاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "جني الثمار واستكمال البناء" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والانجازات.

حزب الإصلاح والنهضة

- قامت أمانة محافظة البحيرة بحزب الإصلاح والنهضة ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس مؤتمرا نسائيًا حاشدًا بمنطقة عزب الأوقاف لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏أقامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية حملة توعوية للمواطنين بالشارع السكندري لحثهم على المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم، وذلك ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس.

حزب الحرية المصري

- التقي حزب الحرية المصري برؤوس عائلات قرية المشاة الكبرى بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ لإعلان دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة الانتخابية الإيجابية.

النقابة العامة للنقل البري

- بمدينة بنها بمحافظة القليوبية نظمت النقابة العامة للنقل البري مؤتمرها الثالث لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك بحضور أعضاء النقابة من خمس محافظات مختلفة.

- نظم الإتحاد العام لشباب العمال ورشة عمل حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة وذلك لتشجيع الشباب علي المشاركة الايجابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية فقد أطلقت النقابة مؤتمرها الحاشد بمحافظة الفيوم لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي وعرض إنجازاته في الفترة السابقة وذلك بحضور عدد كبير من العاملين بالبنوك.

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